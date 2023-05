Spagna | ex terroristi dell’Eta candidati alle amministrative L’azzardo basco monopolizza il dibattito | Sánchez | “Legale ma indecente”

(Di domenica 21 maggio 2023) Nessuno si sarebbe aspettato che la prima settimana di campagna elettorale per le elezioniinsi sarebbe conclusa con un solo tema al centro del, l’ETA. Da giorni non si parla d’altro. L’organizzazione terrorista dei Paesi Baschi, che 12 anni fa annunciò la fine della lotta armata e cinque anni fa la sua dissoluzione, è diventata la protagonista dei dibattiti dopo che il partitoEH Bildu aveva presentato una lista dimunicipali che includevano 44 ex membri di ETA, compresi sette condannati per delitti di sangue. Bildu è una coalizione di partiti indipendentisti baschi fondata nel 2012, che comprende Eusko Alkartasuna, Aralar, Alternatiba e Sortu, successore di Batasuna, il braccio politico di ETA. È un partito, nel cui statuto ...

È una delle donne leader in 12 Paesi del Mediterraneo (Italia, Francia,, Libano, Tunisia, ... Il capitolo del coinvolgimento del partito Nahdha negli omicidi, quello dell'invio deiè ...È iniziata nei Paesi Baschi in vista delle prossime elezioni amministrative, ma poi è diventata una questione politica ......, Germania) ed è, tra l'altro, Direttore del Tribunale Internazionale per i Diritti Umani ... qualsiasi cosa (cercando di identificare i '' hanno esibito 'prove' come l'illustrazione di ...

Le polemiche in Spagna sui politici con un passato da terroristi dell’ETA Il Post

Erano stati arrestati un anno fa in una maxi operazione della Digos di Genova. Per otto di loro sentenza già a settembre con il rito abbreviato, ma il 'capo' potrebbe scegliere la corte d'assise ...È iniziata nei Paesi Baschi in vista delle prossime elezioni amministrative, ma poi è diventata una questione politica nazionale ...