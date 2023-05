Sottil | «Inter? Servirà tantissima concentrazione e voglia di vincere»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023)prima della partita fra Torino e Fiorentina ha parlato anche della sfida in finale di Coppa Italia contro l’. L’esterno della Viola parla diPRIMA IL TORO ? Ai microfoni di Dazn, Riccardonon vuole pensare alla finale di Coppa Italia: «Abbiamo fatto tante partite in pochi giorni quest’anno, oggi dobbiamo pensare solo alla gara contro il Torino, non all’. In finaleuna grandissimae una grandi. Sarà importante recuperare energie fisiche e mentali».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...