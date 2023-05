Sostenibilità ambientale | inaugurata l’innovativa sede di Confcooperative Bergamo e Csa Coesi

(Di domenica 21 maggio 2023). Innovativa e funzionale, in grado di autoprodurre energia pulita, abbattendo costi e rispettando l’ambiente, con ambienti dotati di tecnologie intelligenti e rimodulati secondo i più recenti standard per il massimo comfort di lavoratori, lavoratrici e ospiti esterni. Sono le caratteristiche delladie Csa, oggetto di un’importante opera di riqualificazione evenerdì 19 maggio alla presenza di enti e istituzioni locali, con la cerimonia di benedizione da parte del direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale sociale, don Cristiano Re. L’intervento, avviato nel corso dell’estate del 2022 e completato nei giorni scorsi, ha interessato l’edificio,dida oltre 20 anni, luogo che ...

