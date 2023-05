Sorpasso Lazio sull’Inter con un rigore dubbio! Udinese battuta

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Lavince contro l’in trasferta con il risultato di 1-0. Unmolto dubbio concesso a Ciro Immobile ha permesso ai ragazzi di Maurizio Sarri di tornare al successo e sorpassare l’Inter.– La sconfitta dell’Inter contro il Napoli complica i piani di Simone Inzaghi per la qualificazione in Champions League. Lavince con il risultato di 1-0 con l’e sale a a 68 punti a +2 dai nerazzurri ora al quarto posto. La squadra di Maurizio Sarri sfrutta un secondo tempo perfetto e ungentilmente concesso dall’arbitro Pairetto. Ciro Immobile si lascia cadere facilmente sul lieve intervento di Adam Masina in area di, poi trasforma al minuto 61. Laha la possibilità di raddoppiare più volte, ...