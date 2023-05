Sono i giorni dell’Inter | ecco l’erede di Skriniar!

Leggi su calciomercatonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Momento d’oro per la squadra di Simone Inzaghi: il tecnico piacentino sarà accontentato, rispunta un vecchio obiettivo per il post Skriniar Non è un mistero che in casa Inter sia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.