Sondaggio | I gioielli di Antonella Fiordelisi o le giacche delle OMG? Vota il progetto che preferisci

(Di domenica 21 maggio 2023) Leedizione speciale, Oriana, Micol e Giaele o idiOggi siamo entusiasti di presentarvi un nuovoche riguarda i nuovi progetti proposti da alcuni concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Parliamo, in particolare, deldie quello, cioè Oriana, Micol e Giaele. La domanda che vogliamo porvi è la seguente: se aveste la possibilità di scegliere uno dei due oggetti dei progetti, quale scegliereste? Da un lato, abbiamo le fantastiche, dall’altro, i bellissimi ...

Le Cinque Terre:della Costa Ligure Le Cinque Terre sono una serie di borghi antichi ... secondo uncondotto dal sito https://www3.sitiscommesse24.com/ . Il Casinò di Sanremo offre ...E secondo un recentecondotto dall'agenzia inglese YouGov , sarebbero addirittura due ... sabato 6 maggio 2023 (Getty Images) Leggi anche › Incoronazione Carlo III: idella ...Un, del National Centre for Social Research conferma che solo uno ogni tre cittadini ... Rolls Royces, Bentleys e Jaguars, cavalli da corsa,e investimenti. E il programma ...

Festa della mamma (non solo quella naturale): i gioielli dedicati TGCOM

Non solo quelle naturali. Una ricerca dimostra che i "millennial" e la "generazione Z" considerano la Festa della mamma un momento per celebrare tutte le figure materne . In un nuovo sondaggio, commis ...