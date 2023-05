Sofia Raffaeli fa incetta di ori agli Europei di ginnastica ritmica | trionfo alla palla e alle clavette

(Di domenica 21 maggio 2023) Bis di mede d’oro per2023 dia Baku, in Azerbaigian. Dopo l’argento nell’all around di venerdì, la ginnasta italiana ha trionfato nella pe nelle, vincendo entrambe le discipline. La 19enne ha raggiunto il punteggio di 33.650 nella p, superando la bulgara Nikolova e l’azera Aghamirova, e si è poi ripetuta nelle, con il punteggio di 33.000 che le ha permesso di lasciarsispBoryana Kaleyn con 32.450 e Ekaterina Vedeneeva con 31.700. Ottava posizione per l’altra italiana in gara, Alexandra Argiugiuculese.sta proseguendo il suo cammino storico nella ...

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli in gara nelle finali individuali

