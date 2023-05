Sofia Raffaeli fa il bis agli Europei di ginnastica ritmica | oro alla palla e alle clavette per l’azzurra

(Di domenica 21 maggio 2023) Doppia meda d’oro per l’italianadi, in corso in questi giorni a Baku, in Azerbaijan. Il primo successo è arrivato nella gara, doveha conquistato il gradino più alto del podio con 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova. A distanza di meno di due ore, il secondo oro nella finale, doveha ottenuto un punteggio di 33mila punti, di poco sopra la bulgara Boryana Kaleyn (32.650) e la slovena Ekaterina Vedeneeva (31.700). Nella finale al cerchio,ha chiuso invece al quarto posto (32-50 punti), mentre la ...

Per l'azzurra oro a palla e clavette dopo l'argento all around. Quinte le Farfalle, oro di squadra alla Bulgaria. Oggi in diretta su Rai Sport la ...ha conquistato la medaglia d'oro alla palla e alle clavette agli Europei 2023 di ginnastica ritmica , in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell'all around, la ...ha vinto la medaglia d'oro alla palla e alle clavette agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L'azzurra, argento ieri nel concorso individuale all around, ha realizzato 33.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli in gara nelle finali individuali OA Sport

La fuoriclasse marchigiana trionfa a Baku nella finale alla palla e alle clavette BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - Sofia Raffaeli continua ...(Adnkronos) - Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro alla palla e alle clavette agli Europei di ginnastica ritmica 2023, in programma a Baku, in Azerbaijan. Dopo uno storico argento nell’all ...