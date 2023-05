Sky | Di Marzio | Il rapporto ADL-Spalletti è stato sempre conflittuale | ecco chi può sostituirlo

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 21 maggio 2023) Gianluca Digiornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle ultime vicende in casa Napoli. Queste le sue parole: "Se mi chiedi chi sarà l'allenatore non lo so. Ma l'allenatore l'hascelto De Laurentiis, havoluto stupire e sorprendere. Può andare dal top nome come Conte, che non credo possa andare, al giovane come Italiano. Al vecchio amico Benitez con cui si è trovato benissimo. Tolgo invece il nome di De Zerbi, lo escludo perchè non lascerà la Premier League. Ma De Laurentiis può contattare chiunque, può anche chiamare Nagelsmann perchè lo fece anche con Emery. Iltrae De Laurentiis è, veniva nascosto solo dai risultati".