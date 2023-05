Siviglia | Torres esce per infortunio durante il derby con il Betis

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilperdeperquando mancano non molti giorni alla finale di Europa League contro la Roma: il giocatore del team pluri-vincitore dell’Europa League ha dovuto abbandonare il campo al 50? della partita contro il, venendo sostituito da Suso. Resteranno da seguire gli sviluppi nei prossimi giorni per comprendere l’entità del problema fisico da lui accusato. SportFace.

Le probabili formazioni di- Betis(4 - 2 - 3 - 1): Dmitrovic; Montiel, Bade, Rekik, Telles; Rakitic, Gueye; Lamela,, Gomez; Mir. BETIS (4 - 2 - 3 - 1): Bravo; Ruibal, ...Il 21 Marzo Mendilibar firma il proprio contratto con il, diventando ufficialmente il ... con il trequartista incaricato di svariare a destra e a sinistra (Oliversolitamente) per ...Nella Liga 2022/2023 ilnaviga al decimo posto. La rosa fra ex Roma e Serie A La ... Bono; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Acuna (Telles per la finale); Fernando, Rakitic; Ocampos,, Gil/...

Cuadrado su Torres, che dice il Var di Siviglia-Juve a Makkelie Tuttosport

Siviglia-Real Betis è il match valevole per la 35ª giornata de LaLiga: probabili formazioni, Diretta Live e Streaming gratis ...Blog Calciomercato.com: 19 Marzo 2023, il Siviglia sotto la direzione tecnica del manager argentino Jorge Sampaoli esce sconfitto per 2-0 dalla trasferta di Getafe con l'omonima ...