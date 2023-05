(Di domenica 21 maggio 2023) Cinquantamila, secondo le stime del sindacato, in piazza ieri aper dire no alle politiche economiche del governo e all'differenziata. Nel capoluogo partenopeo si sono ritrovati, ...

Cinquantamila, secondo le stime del sindacato, in piazza ieri a Napoli per dire no alle politiche economiche del governo e all'autonomia differenziata. Nel capoluogo partenopeo si sono ritrovati, ...Lo sciopero È possibile, ma Anche a Napoli inon hanno escluso il ricorso allo sciopero generale: 'l'importante è che il governo cambi queste politiche, se questo non avviene, noi ...Per isono 30mila le persone presenti in piazza Maggiore, a Bologna, alla manifestazione organizzata daiconfederali in protesta contro le politiche sul lavoro e sociali del governo guidato da Giorgia Meloni. Sia piazza Maggiore che piazza del Nettuno sono piene di persone con striscioni e ...

Sindacati sfilano a Napoli, bocciata l'autonomia - Italia Agenzia ANSA

Cinquantamila, secondo le stime del sindacato, in piazza ieri a Napoli per dire no alle politiche economiche del governo e ...È il primo caso negli Stati Uniti, e la battaglia legale è stata lunga. L'inizio della rivendicazione risale al marzo del 2022.