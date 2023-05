Silvia Marziali si racconta | “Io | arbitro donna in Lega Basket A”

(Di domenica 21 maggio 2023) LaA è il massimo campionato italiano di pallacanestro maschile. Un mondo composto, quindi, da uomini che competono per raggiungere gli obiettivi stagionali delle importanti (e storiche) società che compongono questa serie che attualmente è arrivata ai playoff di fine regular season. Come sta progressivamente accadendo in altri sport, anche la palla a spicchi ha la sua sfumatura rosa: è, di professione medico dell’Aeronautica Militare, che è parte del carrozzone in veste di. È lei la primaa dirigere le sfide nostrane dopo oltre trent’anni dall’ultima volta che il gentil sesso ha guidato una partita maschile. Un piccolo estratto dell’intervista didella ...

circa un anno fa, la rinascita le ha portato anche un nuovo amore: il campione di arti... come raccontato dalla stessa Argento nel salotto diToffanin: " Michele è un uomo meraviglioso ......anni e costituita da 62 episodi (titolo Kung fu ) che lo fa diventare un'icona delle arti. ... "David - afferma l'autore di 'Pulp Fiction' aBizio su 'la Repubblica' del 5 giugno 2009 - ...

Nel salotto di Verissimo, l'attrice si lascia andare alle confessioni: "Sono 23 mesi che non tocco alcol e droghe". E si dice più serena, soprattutto grazie al lottatore (di 20 anni più giovane) che è ...