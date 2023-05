Sica | «Il caso stipendi è più grave delle plusvalenze L’archiviazione dei tesserati per la Juve è un problema»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Sul Corriere dello Sport Giorgio Marota intervista Salvatore, docente di diritto privato all’Università di Salerno, già componente della Corte d’Appello Federale e tra i massimi esperti di diritto dello sport. Il tema è la sentenza attesa domani per la penalizzazione dellantus.sottolinea che la sentenza del Collegio di Garanzia ha confermato l’intero impianto accusatorio iniziale. C’è solo da stabilire quanti punti ci saranno di penalizzazione. «Penso però che non si scenderà sotto ai 9 punti chiesti in precedenza dalla procura». È corretto immaginare che lasarà tenuta fuori dalle coppe?: «Il senso dell’afflittività è proprio questo». E sarebbe afflittivo, come sostiene la difesa, anche far scendere ladal 2° al 4° posto causando al club un danno di 12 ...