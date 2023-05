Si riguardi il video La Roccella smonta i deliri della Schlein

... Roccella aggiunge: "A Schlein, che parla in modo surreale di governo che non sopporta le contestazioni, suggerisco soltanto di rivederedell'accaduto e contare quante volte ho invitato ...Viene poi chiesto un piano di assunzioni che parta dalle persone licenziate eanche ... Nel frattempoCodacons ha inoltrato un esposto all'Antitrust per segnalare i prezzi astronomici per l'...... "La politica tutta si sente legittimata dal risultato elettorale a comportarsi da proprietaria nei confronti della cosa pubblica con pochiperbene comune e con una strabordante ...

"Surreale, riveda il video". Roccella smonta i deliri di Schlein sulla ... ilGiornale.it