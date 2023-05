Sesto posto per i Bersaglieri Sanniti alla tappa de L’Aquila

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra positiva prestazione deiche conquistano ilaquilana disputata sabato 20 maggio, valevole per il campionato italiano di touch 2022/23 organizzato da Italia Touch. La vittoria è andata ai campioni in carica dei Brianza touch che hanno sconfitto in finale Verona touch, attuali leader della classifica. Partenza in sordina per iche perdono i primi due match proprio contro Brianza e Mezzo&Mezzo Bassano ma dopo la “strigliata” di mister Santucci agguantano la finale per il 5^, persa di misura con i padroni di casa dedopo un match avvincente e tiratissomo. “Sono contento per la prestazione odierna anche se abbiamo iniziato il ...