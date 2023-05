Serve più coraggio nella risposta alla Via della seta Scrive Vlahutin Gmf

Leggi su formiche

(Di domenica 21 maggio 2023) Pochi anni dopo il lancio del progetto Belt and road (Bri) da parteCina, è diventato chiaro che gli investimenti in infrastrutture critiche non sono solo uno sfogo per la sovrapproduzione cinese, ma una precisa strategia di pressionemappa delle rotte commerciali e delle catene del valore globali, che crea un enorme guadagno per Pechino in termini geopolitici. GrazieBri la Cina non solo ha aperto nuovi mercati per i propri prodotti, ma ha reso i Paesi di destinazione sempre più dipendenti dalle proprie politiche. Il defunto primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato il primo a capirlo e già nel 2015 ha lanciato la sua Iniziativa per infrastrutture di qualità; a questo progetto è seguito poi il Build act degli Stati Uniti e la Strategia per la connettività dell’Ue nel 2018, tutti progetti nati come alternativa agli ...