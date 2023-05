Serie A | Lecce - Spezia 0 - 0 | la Cremonese in B

(Di domenica 21 maggio 2023)pareggiano 0 - 0 al 'Via del Mare' in un incontro della 36/a giornata diA, e in forza di questo risultato laè retrocessa matematicamente inB. Con 24 punti, i ...

Termina in parità il delicato scontro salvezza della trentaseiesima giornata diA trae Spezia : 0 - 0 il risultato del Via del Mare, al termine di un match abbastanza noioso e privo di grandi emozioni, in cui le due squadre si sono preoccupate più di non prendere gol ...Commenta per primo Il tecnico delMarco Baroni ha parlato a Sky dopo il pareggio contro lo Spezia: 'Sono orgoglioso di questa squadra, è una matricola, piena di giovani, una novità dellaA. I ragazzi se la sono giocata su ...e Spezia pareggiano 0 - 0 al 'Via del Mare' in un incontro della 36/a giornata diA, e in forza di questo risultato la Cremonese è retrocessa matematicamente inB. Con 24 punti, i ...

Lecce-Spezia 0-0, highlights: un punto a testa, entrambe fuori dalla zona retrocessione Sky Sport

Il tecnico del Lecce: "La squadra è viva e non molla, nelle difficoltà resta compatta" LECCE (ITALPRESS) - "Sono orgoglioso di questi ragazzi perché siamo una matricola con tanti esordienti: la ...Sta prendendo forma la nuova serie B 2023-2024, che si preannuncia torneo come al ... Dalla A ne arriverà una tra Lecce, Spezia e Verona (potenziali protagoniste del prossimo torneo), dalla C invece c ...