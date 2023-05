Serie A | il Milan non molla il treno Champions

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilsi tiene aggrappato albattendo la Sampdoria per 5-1 nell'anticipo di ieri sera: i rossoneri di Pioli si portano così a un punto dal quarto posto della Lazio, impegnata questa sera a Udine. Restano vive le flebili speranze d'Europa anche per l'Atalanta, che ha sconfitto in casa il Verona per 3-1. Nell'altro match di ieri il Bologna ha superato la Cremonese 5-1, quasi certamente condannando i grigiorossi alla B. Oggi, oltre al match della Lazio, altre tre partite in programma, tra cui Napoli-Inter e lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia.

Abbiamo anche lo scontro diretto con il, matematicamente ci servono tre punti per essere nelle prime quattro. Psicologicamente siamo abituati a tutto, l'importante è concentrarci, dobbiamo ...... domenica 21 maggio, nel posticipo serale valido per il 36° turno diA. Il calcio d'inizio è ... dove ha collezionato scalpi importanti in stagione come le vittorie contro l'Inter e iloltre ...CLASSIFICAA: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65,* 64, Atalanta* 61, Roma 59, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, ...

La salvezza passa dal Via del Mare dove salentini e liguri devono assolutamente vincere. Chi perde rischia di compromettere seriamente la propria permanenza ...Ed i numeri lo dimostrano fin troppo chiaramente. Tanto da far infuriare anche il direttore tecnico, Paolo Maldini. Milan, adesso si cambia: in estate sarà cessione Era stato preso per essere colui ...