Separazione Totti-Blasi | impennata di consensi social | like e fan | per chi sono aumentati i follower

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 maggio 2023) Lanon li ha fatti ‘crollare’ come personaggi pubblici, anzi… La fine della relazione tra Francescoe Ilary, ha creato intorno a loro un interesse mediatico che ha provocato ulteriore notorietà intorno alle figure dell’ex capitano della Roma e della bella conduttrice televisiva dell’Isola dei Famosi che, proprio a causa della rottura, hanno conquistato. La curiosità intorno alla vita dei due ex cresce con il crescere dei giorni, delle borse sottratte, degli accordi giudiziali e stragiudiziali, dei nuovi amori ecce cc.diper l’ex coppiaEd è così che tutto ciò che ruota intorno all’ex coppia, così come riporta La Repubblica, diventa oro. Alcuni ...