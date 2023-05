Sebastiao Salgado | il pessimismo sul futuro | «La Terra è stanca di noi | con un’altra crisi può sbarazzarsi dell’uomo»

Leggi su open.online

(Di domenica 21 maggio 2023) «Non finirà il mondo, finiremo noi. Il pianeta ha risorse incredibili ma le stiamo esaurendo. Ladi noi. Ha attivato meccanismi di difesa per. Il sistema è fragile: unapotrebbe essere fatale». A parlare è Sebastião, 79 anni, il più importante fotografo vivente. In un’intervista con Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera,ripercorre alcune delle tappe più importanti della sua vita e si mostra piuttosto pessimista sugli sforzi che sta compiendo l’umanità per contrastare i cambiamenti climatici. «La specie umana è condannata?», gli chiede Cazzullo. E il fotografo risponde: «Assolutamente sì. Il punto di non ritorno è già stato superato. La velocità della distruzione cresce in modo esponenziale. Il riscaldamento ...