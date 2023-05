(Di domenica 21 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mesentus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

restare positiviparla a cuore aperto ai tifosi bianconeri che l'estate scorsa lo hanno riaccolto con grande entusiasmo: 'È stata dura, soprattutto mentalmente. Ho cercato di rifugiarmi in ...È vero che gli infortuni , come quelli die spesso a di Di Maria , hanno costellato l'intera ... che ha bisogno di unadopo due stagioni molto al di sotto delle aspettative. Molto, però, ...... quello di Paul. E prima ancora è un cross, un movimento della gamba ad accompagnare la parabola, quell'altra - di gamba - che tocca a terra e sembra fulminata da unaelettrica. Il ...

Scossa Pogba: “Juve tornerò più forte. Voglio vincere per i tifosi” La Gazzetta dello Sport

La stagione del francese è finita per un infortunio e il centrocampista ha voluto ringraziare tutti per il sostegno: “Questa esperienza mi renderà migliore, lo devo al mio club e a chi mi ha aiutato i ...Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Furio Zara ha descritto perfettamente il momento dell'ennesimo infortunio di Pogba e il bellissimo gesto di Di Maria: "Il gesto della settimana - ...