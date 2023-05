Scontro frontale tra auto a Turbigo | muoiono un 18enne e una 24enne

Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '...Home Cronaca Politica Economia Sport Eventi Nero su Bianco Dillo a TeleRama STREAM News Ticker [ 17/05/2023 ] Salentini in Emilia Romagna: angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ], gravissima una donna. Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '...Nella sera di sabato 20 maggio, intorno alle 20.30, si è verificato un tragico incidente stradale a Binago sulla SS 342 Viale Como. Due veicoli si sono scontrati frontalmente, l'impatto è stato ...

Turbigo, incidente frontale tra due auto: morti un diciottenne e una 24enne. Ferito un terzo giovane Corriere Milano

Le vittime viaggiavano come passeggeri a bordo delle auto che si sono scontrate nel terribile frontale, una Renault Clio rossa e una Peugeot 207 scura. L'incidente si è verificato sulla strada statale ...Una terza persona è rimasta ferita. La causa della tragedia, a una prima ricostruzione, sembra sia dovuta a uno scontro frontale tra due auto.