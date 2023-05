Scienza | il primo bacio dell’uomo? 4 500 anni fa in Mesopotamia 

(Di domenica 21 maggio 2023) Ricerche recenti ipotizzano che le prime prove di baci umani siano originarie di una precisa localita’ geografica nel Sud-Asia, 3.500fa, da dove potrebbero essersi diffuse in altre regioni, accelerando contemporaneamente la diffusione del virus dell’herpes simplex 1. Ma secondo il dottor Troels Pank Arbll e la dott.ssa Sophie Lund Rasmussen, che in un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Science si basano su una serie di fonti scritte delle prime societa’ mesopotamiche, ilera gia’ una pratica ben consolidata 4.500fa in Medio Oriente. E probabilmente molto prima, anticipando di 1.000la documentazione piu’ antica riconosciuta precedentemente dalla comunità scientifica. “Nella Mesopotamia antica, che e’ il nome delle prime culture umane che esistevano tra i fiumi Eufrate e Tigri nell’attuale ...

