Scienza | ecco il “guanto dei sogni” | stimola la creativita’ durante un pisolino

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 maggio 2023) Un team di scienziati ha utilizzato un particolareelettronico per guidare idelle persone mentre dormivano erne la. I loro risultati sono stati riportati su Scientific Reports. Per condurre il lavoro, i ricercatori hanno invitato 50 volontari, per lo piu’ studenti e professori, a rimanere svegli o a fare unin un laboratorio del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Quelli del gruppo delsi sono sdraiati con una maschera per gli occhi, mentre indossavano Dormio, un dispositivo simile a uncon sensori che misurano la frequenza cardiaca e i cambiamenti del tono muscolare per tenere traccia delle fasi del sonno. Un computer collegato al dispositivo trasmetteva segnali audio per ispirare chi lo indossava a ...