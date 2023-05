Scienza | dispersione del calore | trucco per vincere nello sport

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 maggio 2023) La capacità dideldetermina risultati migliori nelle prestazioni atletiche: questa abilità dipende dalle peculiarità fisiche e fisiologiche dell’atleta. A scoprirlo e’ stata la recente ricerca del Dartmouth College, pubblicata sulla rivista PLOS ONE. La fisiologia umana incide, infatti, sulle prestazioniive a seconda del clima. Secondo i dati, di un’analisi di quasi 200 concorrenti durante le manifestazioni di Triathlon, nell’arco di due decenni, e’ emerso che corridori piu’ alti e magri, con arti lunghi, tendevano a eccellere negli eventi Triathlon, che si svolgevano in climi caldi, mentre i maratoneti con corporatura piu’ tozza e arti piu’ corti andavano meglio nei climi piu’ freddi. Questo vantaggio fisiologico e’ stato rilevato negli uomini, ma non nelle donne. La ricerca suggerisce che le prestazioni, in ...