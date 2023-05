Schianto nella notte contro il guard-rail | grave un giovane di 23 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Dossena. Un ragazzo di 23è rimastomente ferito in un incidentetra sabato e domenica 21 maggio. Intorno alle 2.30, sulla strada provinciale 26 San Pellegrino-Dossena, ilè uscito di strada con la sua Fiat Abarth ed è finitoil. Il 23enne, che stava rientrando da una festa al campo sportivo di Dossena, è stato soccorso da alcuni amici, che hanno allertato il 112. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza, ma è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso di Sondrio, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Ilè ricoverato in gravi condizioni.