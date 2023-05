Schiacciati nella calca per entrare allo stadio | almeno 9 morti in Salvador – I video

Leggi su open.online

(Di domenica 21 maggio 2023) Sononove le persone morte inall’ingresso dell’ECuscatlan,capitale San. Le vittime sono rimaste schiacciate dalladei tifosi che cercavano diper una partita di campionato. Altre due persone secondo la polizia nazionale sarebbero ferite in modo grave. May 21, 2023 May 21, 2023 May 21, 2023 May 21, 2023 su Open Leggi anche: Follia ultras a Az Alkmaar-West Ham: l’assalto degli olandesi alle famiglie dei calciatori in tribuna – IlSpranghe e insulti: l’assalto degli ultras al pullman del Foggia – IlL’autobus dell’Atac devastato dai tifosi del Bayer, l’assessore di Roma: «Ecco come l’hanno ...