Scherma | Grand Prix Shanghai 2023 | Francesco Ingargiola centra il primo podio della carriera

(Di domenica 21 maggio 2023) Giornata da ricordare per, che conquista ilneldi fioretto maschile a. Il marchigiano si è spinto fino alla finale, venendo battuto solamente dall’americano Alexander Massialas con il punteggio di 15-6. In semifinale l’azzurro aveva superato l’ungherese Daniel Dosa (15-7), che è salito sulcon il francese Julien Mertine.ha praticamente vissuto un campionato italiano quest’oggi a. A parte ilassalto vinto con il giapponese Riki Oishi (15-8), il marchigiano hato poi la vittoria in tre derby azzurri. Ilnei sedicesimi con il ...

Saranno 11 gli azzurri che prenderanno parte al Prix di fioretto maschile di Shanghai , che mette in palio punti per la Qualifica Olimpica individuale a Parigi 2024. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi erano già ...In Cina l'Italia fa en plein nella fase preliminare del Prix di fioretto femminile SHANGHAI (CINA) - L'Italia fa en plein nella fase preliminare del Prix di fioretto femminile a Shanghai. In Cina sono quindi 12 le azzurre qualificate al tabellone principale da 64 che si svolgerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Già qualificate per ...

Giornata da ricordare per Francesco Ingargiola, che conquista il primo podio della carriera nel Grand Prix di fioretto maschile a Shanghai. Il marchigiano si è spinto fino alla finale, venendo battuto ...Sfuma all'ultima stoccata la possibilità per Martina Batini di imporsi nel Grand Prix di fioretto femminile a Shanghai. La toscana è stata sconfitta in finale dalla tedesca Anne Sauer con il punteggio ...