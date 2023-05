Scherma | Grand Prix fioretto Shanghai 2023 | argento per Martina Batini e Francesco Ingargiola

(Di domenica 21 maggio 2023) L’Italia deltorna daldicon le due medaglie d’dinelle gare individuali della competizione valevole anche per la Qualifica Olimpica a livello individuale per Parigi 2024. Per la schermitrice pisana – al secondoin questa stagione dopo quello ottenuto a Cairo – è arrivata la sconfitta in finle contro la tedesca Anne Sauer all’ultima stoccata per 15-14, nonostante unae rimonta che l’aveva portata dal 6-13 al 14-14. Peccato anche per Camilla Mancini, anche lei sconfitta alla stoccata decisiva dalal poi vincitrice Sauer. Si tratta invece della prima volta sul podio di una prova...

Saranno 11 gli azzurri che prenderanno parte alPrix di fioretto maschile di Shanghai , che mette in palio punti per la Qualifica Olimpica individuale a Parigi 2024. Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi erano già ...In Cina l'Italia fa en plein nella fase preliminare delPrix di fioretto femminile SHANGHAI (CINA) - L'Italia fa en plein nella fase preliminare delPrix di fioretto femminile a Shanghai. In Cina sono quindi 12 le azzurre qualificate al tabellone principale da 64 che si svolgerà nella notte italiana tra sabato e domenica. Già qualificate per ...... Ginnastica, Taekwondo,, Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Arti Orientali, Muay Thai, Gym Boxe ...al Pontile saranno davvero tante le attività e le opportunità di conoscere in anteprima il "...

Scherma, Grand Prix Shanghai 2023: Francesco Ingargiola centra il primo podio della carriera OA Sport

Giornata da ricordare per Francesco Ingargiola, che conquista il primo podio della carriera nel Grand Prix di fioretto maschile a Shanghai. Il marchigiano si è spinto fino alla finale, venendo battuto ...Sfuma all'ultima stoccata la possibilità per Martina Batini di imporsi nel Grand Prix di fioretto femminile a Shanghai. La toscana è stata sconfitta in finale dalla tedesca Anne Sauer con il punteggio ...