Scherma | Coppa del Mondo Spada Istanbul 2023 | gli azzurri si fermano agli ottavi di finale

(Di domenica 21 maggio 2023) L’Italia dimaschile non va oltre glidinella prova a squadre didel. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli e Federico Vismara nel turno da 32 ha superato la squadra del Belgio con il punteggio di 45-29. Neglidiglisono stati battuti dal Kazakistan per 45-31 e si sono dovuti così accontentare del tabellone dei piazzamenti fino al 9° posto. Niente bis quindi sul podio per Davide Di Veroli che ieri aveva conquistato il bronzo nella prova individuale. Tabellone da 16Italia b. Kazakhistan 45-31 Tabellone da 32Italia b. Belgio 45-29 ITALIA: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Federico Vismara SportFace.

DEL MONDO SPADA MASCHILE - Istanbul (Turchia), 20 maggio 2023 Qui i risultati Finale Bardenet (Fra) b. Koch (Hun) 13 - 12 Semifinali Koch (Hun) b. Di Veroli (ITA) 15 - 8 Bardenet (Fra) b. Tulen ...Doppio appuntamento per ladel Mondo di spada , che in queste ore ha visto gli uomini impegnati in Turchia a Istanbul e le donne di scena a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. In entrambi i casi gara individuale, che ...Napoli . E' bastato il girone eliminatorio a Valerio Cuomo per qualificarsi al tabellone principale della prova didel Mondo di spada ad Istanbul, in Turchia. Il napoletano è parso subito in grande forma e sulle pedane turche si è garantito con qualità e determinazione l'obiettivo minimo. Domani tornerà in ...

Scherma, Coppa del Mondo spada: a Fujairah Gaia Traditi si prende il primo podio in carriera OA Sport

COSENZA Storico risultato per la scherma calabrese alla prima edizione del nuovissimo Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani, manifestazione dedicata agli schermitori Under 17 e Under 20 che ha r ...La prova di Coppa del Mondo di spada femminile di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, si chiude con un podio per la squadra azzurra. A raggiungerlo è Gaia Traditi che, al termine di un torneo di alti ...