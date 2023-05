“Scegliamo la vita” | in 40mila contro aborto e eutanasia

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) In 40.000 a Roma: Siamo il Paese reale, che vuole misure su natalità e– Grande successo per la Manifestazione “la”, con 40.000 persone che sabato hanno sfilato per le strade di Roma per promuovere la cultura e il sostegno alla famiglia e alla, con uno sguardo preferenziale per le persone più fragili, disabili, anziani, mamme con gravidanze difficili e bambini non ancora nati. «Oggi abbiamo visto il Paese reale scendere in strada e manifestare, gioiosamente, per una società che sia davvero a favore della, della natalità e della famiglia. Gli italiani, e questa piazza lo ha dimostrato, non vogliono sostegni per, droghe e utero in affitto. Esattamente il contrario, ...