Scatta la rivoluzione sulle auto | l' annuncio di Salvini che cancella la tassa più odiosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023), presto diremo addio al Superbollo. La maggioranza infatti ragiona sull'eliminazione del superbollo, all'interno di una possibile sforbiciata ai micro tributi. La Lega, tramite il vice premier e ministro delle Infrastrutture Matteo, torna a chiedere lazione del tributo. Il leader leghista annuncia oggi che il partito è pronto a "presentare un emendamento ad hoc nella legge delega fiscale". Nelle scorse settimane anche il deputato di FdI Andrea de Bertoldi si era impegnato a presentare un emendamento. Come funziona il superbollo? Dal 2011 è in vigore un'addizionale erariale allamobilistica per le vetture che superano una determinata soglia di kilowattora. Nel 2012 la soglia è stata fissata in euro ...