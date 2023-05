Scaletta concerto Bruce Springsteen a Roma domenica 21 maggio 2023 | canzoni e a che ora inizia

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo ila Ferrara, tra non poche polemiche per via dell’alluvione che ha colpito l’Emiliagna,è pronto a esibirsi di nuovo. Ma questa volta a, sullo sfondo del meraviglioso Circo Massimo. L’attesa per i fan è finita, il conto alla rovescia si può attivare: questa sera il grande cantautore, tra evergreen e pezzi recenti, salirà sul palco. Tra strade chiuse, bus che dovranno deviare il loro percorso e non pochi disagi per i cittadini. Ma ecco tutte le informazioni e la (possibile)deldi questa sera.deldistasera aal Circo Massimo Ildi...

Alle 13, inc'è la proiezione del docufilm "I ragazzi delle scorte: la Quarto Savona ... Ancora musica in serata, alle 20,45, con unall'oratorio Santa Cita del violinista Fabio Biondi ...Inizioore 20.00 LaSet 1 Washing of the Water (acustica) Growing Up Panopticom Four Kinds of Horses i/o Digging in the Dirt Playing for Time Olive Tree This is Home ...Ildi Bruce Springsteen inizierà alle 19.30 con l'opening act, ma ecco la(che potrebbe comunque subire delle variazioni):

Milano - Non è bastata un po' di pioggia a guastare la festa di Radio Italia Live: il concerto, che per il decimo anno ha acceso il cuore di Milano con il tradizionale concertone gratuito che ha visto ...21 mag 2023 - Ieri sera prima data italiana dell’”i/o Tour”. Scaletta e video del live all’Arena. Replica a Milano ...