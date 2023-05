Sangiuliano | danni ingenti al patrimonio culturale Vertice al ministero

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 maggio 2023) Tra gli effetti della catastrofici alluvione in Emilia-Romagna ci sono anche ialstorico e artistico del territorio. Questa mattina aldella cultura si è tenuto unoperativo dei Direttori generali del dicastero, dedicato all'emergenza maltempo in Emilia Romagna, promosso dal Ministro Gennaro, alla presenza del Sottosegretario Lucia Borgonzoni e del Generale di Brigata Vincenzo Molinese, comandante dei Carabinieri Tutela. In collegamento da remoto, tra gli altri, sono intervenuti i soprintendenti dell'Emilia Romagna e l'Assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori. «Ora è il momento di occuparsi delle persone, di esprimere cordoglio per le vittime e assistere fattivamente ...