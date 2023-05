Sandra Notari | chi è la moglie di Stefano Bonaccini | “Amo la moda | ma lui non la capisce”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023)di, il Presidente della Regione Emilia Romagna ospite oggi a Domenica In. La donna ha sempre seguito con grande interesse e passione il percorso politico del compagno sin dalla vittoria alla primarie avvenuta anni fa., chi èdiSu di lei si conosce davvero pochissimo, se non che è una grandissima appassionata die che lavora in una boutique. La passione per i look e l’abbigliamento ha spintoa disegnare anche i vestiti; una passione che non nasconde di aver passato e condiviso anche con le figlie Maria e Virginia. Lady Emilia Romagna, come viene spesso ...