La squadra di Juric pareggia al 66' con, bravo a inserirsi su assist di Buongiorno. I granata passano in vantaggio al 29' con un gol di Vlasic su assist di, poi sfiorano il raddoppio ma Montipò para. Nella ripresa ...Prima dell'intervallo Ricci emettono altri brividi a Montipò. Nella ripresa il Verona ...la formazione di Juric con l'accelerazione di Seck e il tocco di Ricci, ma il risultato resta ...

Sanabria risponde a Jovic, Torino-Fiorentina finisce 1-1: sorride il ... Sport Fanpage

L'attaccante paraguayano, in gol al 66', rimedia a quello del serbo ex Real Madrid 18' prima. Juric e Italiano si portano a quota 50, insieme al Bologna di Thiago Motta ...Con una formazione rivoluzionata i viola tornano a casa con un punto in vista della prima finale contro l'Inter in programma mercoledì all'Olimpico di Roma ...