Sampdoria | Radrizzani pronto a chiudere | c’è l’offerta

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo la brutta sconfitta contro il Milan, lacontinua l’altra partita in cui è protagonista per cercare di salvarsi da dai debiti societari Dopo la brutta sconfitta contro il Milan, lacontinua l’altra partita in cui è protagonista per cercare di salvarsi da dai debiti societari. Secondo quanto scritto da Il Secolo XIX,sarebbecon un’offerta da 75 milioni e «Ora vogliamo»: parole che suonano forti e i blucerchiati sperano.