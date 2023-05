Salvini “Ponte sullo Stretto | creerà 100 mila posti di lavoro”

(Di domenica 21 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per me sarà un orgoglio la settimana prossima che il Senato dopo sessant'anni di parole dia l'ok al decreto: sarà un esempio di bravura, di unità, di visionarietà e di concretezza e di, perchè100diveri in terre che hanno fame di”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo, nel suo intervento al primo congresso di Noi Moderati in corso a Roma. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Il ministro: 'Sbloccare le dighe ferme da decenni'. Vento forte in Calabria, dove sabato ... l'obiettivo di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana è 'la riapertura completa in tempo per ildel ...... 'In particolare sono stato sulla statale Porrettana sul trattodi Loggiola di competenza ... Vista la presenza del Ministrooggi a Bologna chiedo a lui di mettere il massimo impegno per ...Nonostante il curriculum non troppo positivo il 25 luglio 2018, in piena epoca, Ors Italia ... Monastir, un Cas di Milano, il Cpr diGaleria a Roma e Cpr di Torino. Proprio quest'ultimo è ...

Ponte crollato a Longobucco, Salvini mobilita l’Anas e il Ministero Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

ROMA (ITALPRESS) – “Per me sarà un orgoglio la settimana prossima che il Senato dopo sessant’anni di parole dia l’ok al decreto ponte: sarà un esempio di ... Lo ha detto il ministro dei Trasporti, ...Ha spiegato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: «Le esigenze di mobilità in Liguria riguardano ... L’ambasciatore Christian Masset ha assicurato che il ponte in territorio francese sarà riaperto ...