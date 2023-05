Salvini | “Il ponte sullo Stretto creerà 100mila posti di lavoro”

(Di domenica 21 maggio 2023) ROMA – “Per me sarà un orgoglio la settimana prossima che il Senato dopo sessant’anni di parole dia l’ok al decreto: sarà un esempio di bravura, di unità, di visionarietà e di concretezza e di, perchédiveri in terre che hanno fame di”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo(foto), nel suo intervento al primo congresso di Noi Moderati, in corso a Roma. L'articolo L'Opinionista.

