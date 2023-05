Salone del libro | no vax contesta l' immunologa Antonella Viola

(Di domenica 21 maggio 2023) L'è stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suoaldi Torino. "Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla ...

... durante la presentazione di un suo libro aldi Torino. "Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente", ha urlato l'uomo, esponente notomovimento torinese contro i ...Azione di protesta questa mattina di alcuni attivisti di Extinction Rebellion davanti agli ingressiLibro di Torino. Gli ambientalisti hanno posizionato due canotti a ridosso dell'entrata riservata a giornalisti e relatori, con l'obiettivo di riportare l'attenzione sull'alluvione in ...Mi sembra evidente che, se vivessimo nella realtà e non nel PaeseBalocchi Culturali, bisognerebbe aggiungere al bilancioalmeno un milione di euro per garantire un compenso ...

"Al Salone del Libro ho cercato di creare un dialogo, Sono saliti sul palco a leggere il loro comunicato. Io ho dato tutta la mia disponibilità, ma c'era proprio una dichiarata volontà di non dialogo.Polemiche sulla ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Virali le foto e i video che girano sui social che riprendono la ministra al Salone ...