Salone del Libro | blitz anti Roccella FdI contro il direttore Lagioia

(Di domenica 21 maggio 2023) La contestazione in difesa di maternità surrogata e aborto. Ventinove attivisti denunciati. Montaruli (FdI): «Vergogna, come fate a dire che è una protesta pacifica?»

L'annuncio è avvenuto alinternazionalelibro di Torino, alla presenzaconsigliere delegatoComune di Genova. "Nell'anno di Genova Capitalelibro " spiega il presidente e ...Marina Ovsjannikova, la giornalista dissidente russa allibro: "La libertà mi è costata cara, la mia Russia è tornata all'epoca di Stalin" L'annuncio di Prigozhin non lascia spazio a ...... che ha impedito al ministro della Famiglia di parlare in un luogo deputato al dibattito e al confronto come illibro di Torino. Per lo scrittore di Gomorra il blitz degli attivisti dei ...

Il Consiglio regionale aspetta tutti anche oggi, domenica 21 maggio, al Salone del Libro con una serie di appuntamenti. La magia sarà protagonista di due ..."Con molto piacere che porto all’attenzione di tutti gli abitanti del nostro Comune, la presenza di una nostra concittadina al salone internazionale del libro di Torino: Daniela Carnevali". L’annuncio ...