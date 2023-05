Salernitana | Paulo Sousa | 'Il mio contratto parla chiaro | voglio costruire un progetto ambizioso'

(Di domenica 21 maggio 2023) L'allenatore dellahato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: "Io non dico...

Sousa , tecnico della, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma . Domani alle 18:30 i giallorossi ospiteranno all'Olimpico proprio la formazione ...Il tecnico dellaSousa , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: ' Sarà bello misurarsi con una squadra equilibrata e difficile da battere . Hanno le idee chiare, ...Domani lagioca all'Olimpico contro la Roma senza più assilli di classifica essendo salva. E' l'occasione perSousa per parlare di futuro: "Io non dico mai bugie, su niente. Il contratto è ...

Salernitana, Paulo Sousa: 'Il mio contratto parla chiaro, voglio ... Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. L'allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma: "Io non dico mai bugie, su niente. Il contratto ...La Roma affronterà la Salernitana nel match valido per la 36esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria nel doppio-confronto europeo con il Bayer Leverkusen e vorranno sicurame ...