Saldi Estivi 2023 a Roma | ecco quando iniziano | la data è ufficiale

(Di domenica 21 maggio 2023) Adi fine stagione inizieranno il 6 Luglioe dureranno 6 settimane. Nei 30 giorni precedenti all’inizio deisaranno vietate le vendite promozionali. Con la largo anticipo rispetto allo scorso anno, è stata ufficializzata ladi inizio deiFino a metà Agosto le tante shopping victims (ma anche tanti maschietti) potranno dare sfogo alla loro passione, ovvero la ricerca sfrenata dell’affare e dell’acquisto più vantaggioso. Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati solo sui prodotti di carattere stagionale. Inoltre, nel corso deii commercianti sono tenuti a rispettare una serie di regole a tutela del consumatore, che è utile tenere presente per non ...

più contenuti nelle altre province: +4.800 a Padova, +3.000 a Treviso, +2.800 a Vicenza e +2. con il forte traino che arriverà soprattutto dal settore turistico, nei mesii numeri dell'...34 Data di inizio deiper l'anno 2023 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti'. Sempre martedì alle ore 12, in Sala Di Carlo, si riunisce la XII Commissione - ...Anche in vista dell'imminente avvio dei(da giovedì 6 luglio 2023) , Confcommercio Mantova e Confcommercio Verona in collaborazione con Federazione Moda Italia organizzano un incontro di ...

Saldi estivi, l’appello da Yamamay a Ovs: posticipiamoli al 15 luglio Il Sole 24 ORE

Valve ha dato via, in quel di Steam, ad una nuova ondata di offerte speciali. Tra i titoli della lista troviamo FIFA 23, Skyrim, Mortal Kombat e non solo.L'ultimo numero della Bussola di Veneto Lavoro relativo ad aprile, indica che in regione il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di app ...