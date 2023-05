“Sacrificare i campi per salvare Ravenna | la scelta più difficile Li riavremo tra anni”

Il sacrificio degli agricoltori per salvare Ravennaper salvare Ravenna. 'Al primo posto l'interesse collettivo: ciò significa essere cittadini normali, non eroi - continua ...Abbonati per leggere anche Leggi anche "per salvare Ravenna, la scelta più difficile. Li riavremo tra anni" Adunata degli alpini, la promessa delle penne nere: "Nessuna tolleranza ...RAVENNA - "Siamo nati per le bonifiche nel 1883, prima cooperativa di braccianti agricoli d'Europa. Non potevamo tirarci indietro se, per un drammatico scontro tra acqua e terra, Ravenna era a un ...

Lino Bacchilega, direttore della coop di braccianti agricoli Cab Ter.Ra, che assieme agli altri soci da detto sì all’allagamento delle campagne: ...Si intraveda al più presto una soluzione che dia tranquillità ai cittadini e al personale che da anni si sacrifica perché l’acqua possa arrivare nelle nostre case, nei nostri campi e nelle aree ...