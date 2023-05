Sabrina Salerno icona di sensualità a “I Migliori Anni” | non ce n’è per nessuno

(Di domenica 21 maggio 2023) Come lei non c’èè un’die in ogni sua apparizione televisiva è capace di lasciare il segno. Lo ha fatto anche durante la prima puntata de Idell’Estate, spin-off de Icondotto da Carlo Conti. Rappresentante degli ruggenti’80,ha lasciato tutti senza fiato con la sua esibizione di Boys., come lei: lascia Carlo Conti senza fiato Classe 1968,ha dimostrato ancora una volta di essere un vero e proprio vulcano di talento e. Ogni suo passaggio televisivo del resto fa ...

Come lei non c'è nessuno:è un'icona di sensualità e in ogni sua apparizione televisiva è capace di lasciare il segno. Lo ha fatto anche durante la prima puntata de I Migliori Anni dell'Estate , spin - off de I ...I Migliori Anni dell'Estate, tra gli ospiti anchee Lou Bega La lunga notte de 'I Migliori Anni dell'Estate 2023' prosegue poi con la showgirle la sua 'Boys', Tony ...Per gli anni '80 saranno ci sono('Boys'), Tony Esposito ('Kalimba de luna'), Sergio Caputo ('Italiani mambo' e 'Un sabato italiano'), Limahl ('The NeverEnding story', tema portante ...

I Migliori Anni Estate, Sabrina Salerno incanta il pubblico (e Carlo Conti) Today.it

Come lei non c’è nessuno: Sabrina Salerno è un’icona di sensualità e in ogni sua apparizione televisiva è capace di lasciare il segno. Lo ha fatto anche durante la prima puntata de I Migliori Anni ...Sabrina Salerno inaugura la prima puntata de I Migliori Anni dell’Estate intonando la sua eterna Boys, Boys, Boys circondata da un machissimo corpo di ballo. L’espressione, a dir poco radiosa, di ...