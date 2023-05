Rune - Medvedev | punto da 38 colpi | che scambio!

Il russo Daniilè il nuovo re degli Internazionali. Doppio 7 - 5 in finale contro il danese. Una finale combattuta, con questo scambio tra ...Il russo Daniilvince la finale degli Internazionali BNL d'Italia contro il danese Holger. La finale, posticipata per pioggia per due volte , alla fine ha premiatoche si è imposto con il punteggio di 7 - 5, 7 - 5. Grazie a questo successo, il russo sale al secondo posto ...Daniil(ATP 3) ha vinto il suo primo torneo della carriera sulla terra rossa. Il russo si aggiudicato il Masters 1000 di Roma battendo in finale Holger(7) con un doppio 7 - 5. Vinto il primo ...

Di Marco Calabresi Medvedev vince gli Internazionali d’Italia, battuto Holger Rune in due set 7-5, 7-5 È Daniil Medvedev il nuovo campione degli Internazionali di Roma: al Centrale, il tennista… Leggi ...Una svolta Lo vedremo. Di sicuro c'è che Daniil Medvedev una vittoria sulla terra rossa di Roma proprio non poteva immaginarsela. Il russo, infatti, è riuscito a ottenere un successo storico, dal mom ...