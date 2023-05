Rune-Medvedev | programma e telecronisti Sky e Mediaset finale Internazionali BNL d’Italia 2023

(Di domenica 21 maggio 2023) Ile isu Sky edelladegliBNLtra Holgere Daniil. Sul Centrale del Foro Italico, pioggia permettendo, emozioni forti per l’atto conclusivo che opporrà l’astro nascente danese e la certezza russa per conquistare l’ambito titolo 1000 di Roma. Purtroppo nessun azzurro è arrivato fino in fondo, ma laè di assoluto livello. Appuntamento alle ore 16, chi riuscirà a vincere? Lasarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci e su Italia Uno con la telecronaca di Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone. SportFace.

...stato il greco a fargli un balletto quando lo aveva battuto a Cincinnatise non erro) aveva conquistato la finale 6 ore e mezzo dopoe avrà quindi meno tempo per recuperare. Vero cheha ...[...] Guerriero, arriva in finale e avvisa(Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport) Dalla danza della pioggia esce la finale che non t'aspetti. Perché secontinua a cavalcare ...In finale c'èAd attenderlo nell'ultimo atto degli Internazionali d'Italia c'è Holger, ... Il riferimento è andato a Cincinnati 2022, quando Tsitsipas ballò dopo aver battutoin ...

Tennis Internazionali, Medvedev-Rune in finale: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Il russo vuole completare l'opera dopo due settimane ad alto livello. Il danese vuole battere l'ottavo top 5 consecutivo ...Pronostici Tennis di oggi: Holger Rune-Daniil Medvedev la finale degli ATP Roma 2023. Scopri il pronotico, lo stato di forma e le quote.