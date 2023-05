Rune-Medvedev oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) Holgerse la vedrà contro Daniilnella finale maschile degli, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il giovane danese è reduce dalla vittoria in rimonta ai danni del norvegese Casper Ruud. Il russo, invece, ha sconfitto a sorpresa il greco Stefanos Tsitsipas. Il loro primo e unico confronto diretto è molto recente. I due, infatti, si sono incontrati alla metà dello scorso aprile nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. In quel caso fu un dominio di, che riuscì ad imporsi in due set piuttosto agevoli. Sarà proprio l’allievo di Patrick Mouratoglou a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, sembra davvero ...