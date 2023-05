Rune-Medvedev | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 maggio 2023) Questo pomeriggio alle 13, sul campo principale del Foro Italico, Holgeaffronta Daniilnel match valido per la finale degliBNL. Dopo la finale femminile disputatasi ieri e vinta da, oggi tocca al danese e al scendere in campo per l’ultimo appuntamento. Ecco dunque lee dove vedere intelevisiva il match. Come arrivano(Photo credit: The Banana Shot)Un cammino lungo e complicato per tutti, che ha visto uscire anche i tennisti più accreditati. L’impressione è che non ci sia nulla di scontato in questa finale e che entrambi i protagonisti regaleranno spettacolo.è andato in crescendo: prima ha superato Fils, ...