Rugby femminile | Eccellenza 2023 | Valsugana e Villorba corsare nell’andata delle semifinali

(Di domenica 21 maggio 2023) Si sono disputate led’andata del campionato di2022-di: ilPadova passa per 10-33 in casa del CUS Milano, marcando 5 mete ed ipotecando il passaggio alla finale che si disputerà sabato 3 giugno al “Quaggia” di Mogliano Veneto. Un passo verso la finale anche per il, che passa in rimonta per 17-19 in casa del Colorno al termine di un match equilibratissimo con tre mete per parte, risolto al 79? da una marcatura di Alyssa D’Incà, autrice di tutte le mete dele nominata Player of the Match., Top 10: Rovigo-Colorno 21-15. Rodigini in finale per un punto TABELLINI Milano, Bicocca Stadium – domenica 21 maggio ...